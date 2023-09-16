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Kapalıçarşı'da yangın! Kontrol altına alındı

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#İstanbul#Kapalıçarşı#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2023 23:02

İstanbul'da Kapalıçarşı’nın çatı kısmında yangın çıktı. Yangın birçok farklı ilçeden sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

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Kapalıçarşı’nın çatı kısmında akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın birçok farklı ilçeden olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kapalıçarşıda yangın Kontrol altına alındı

İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kapalıçarşıda yangın Kontrol altına alındı

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA 

Sosyal medyadan açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül "Kapalıçarşı’nın çatı katında meydana gelen yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun" dedi.

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#İstanbul#Kapalıçarşı#Yangın

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