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Kapalıçarşı'da kara para aklayanlara operasyon: Gözaltı sayısı 40'a yükseldi

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#Kapalıçarşı#Operasyon#İstanbul
Kapalıçarşıda kara para aklayanlara operasyon: Gözaltı sayısı 40a yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 13:39

İstanbul'da kara para akladığı öne sürülen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınanların sayısı 40’a yükseldi. Şüphelilerin suç gelirlerinden elde edilen paralarla aldığı 125 milyar lira değerindeki araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MASAK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, kentte farklı suçlardan elde edilen paraları, paravan şirketler üzerinden aklayan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımı yapan 8 şirketin altında kurulan 93 paravan şirket olduğu tespit edildi. Bu şirketlerin suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumardan elde edilen suç gelirlerini, yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve kara para akladığı belirlendi. Şüphelilerin bu yolla 9 milyar liralık yasadışı para dolaşımına ulaştığı da tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen şüpheliler arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de bulunduğu belirlendi.

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12 İLDE OPERASYON

Çalışmaların ardından şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 40’a yükseldi.Şüphelilerin suç gelirlerinden elde ettiği değerlendirilen değeri 125 milyon lira olan 10 araçla, 4’ü zırlı toplam 30 araç, 6 tarla, 2 arsa, 1 dükkan, 8 daireye de el konuldu. El konulan araçlar emniyette sergilendi.

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#Kapalıçarşı#Operasyon#İstanbul

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