MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKapalıçarşı'da giriş çıkışlar iki kapıdan yapılacak
GeriGündem Kapalıçarşı'da giriş çıkışlar iki kapıdan yapılacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 23.03.2020 - 19:12,Son Güncelleme:/

Kapalıçarşı'da giriş çıkışlar iki kapıdan yapılacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kapalıçarşı'da giriş çıkışlar iki kapıdan yapılacak
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kapalı Çarşı'ya kapı ve zaman sınırlaması getirildi. Giriş ve çıkışların iki kapıdan kontrollü olarak yapılacağı duyurulurken, Çarşının saat 10.00 ile 16.00 arasında açık olacağı öğrenildi.

 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tarihi Kapalı Çarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi.

Bugün saat 16.00'da kapatılan Kapalı Çarşı'nın girişlerine, "Giriş çıkışlar sadece Mercan ve kılıçlar kapılarından kontrollü şekilde yapılmaktadır." duyurusu asıldı. 

Kapalıçarşı esnafına, çarşının bugünden itibaren saat 10.00 ile 16.00 arasında açık olacağının tebliğ edildiği öğrenildi.

Öte yandan, Kapalı Çarşı ile Mısır Çarşı'sının tamamen kapatılması için İçişleri Bakanlığı ile İstanbul Valiliği yetkililerinin incelemerinin sürdüğü öğrenildi.

Kapalıçarşıda giriş çıkışlar iki kapıdan yapılacak

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle