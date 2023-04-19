Kapalıçarşı’da elmas operasyonu

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Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Nisan günü, Suriyeli bazı kişilerin İstanbul’a getirdikleri ham elmasları Kapalıçarşı’da satmaya çalıştıkları yönünde bilgi aldı. Alınan bilginin ardından ekipler Kapalıçarşı’da sıcak takip başlattı. Kapalıçarşı’da kendilerine alışveriş yapan vatandaş süsü veren polisler, elmasları satmak isteyen Suriyeli M.M.D. ve M.F.M.’nin, Suriyeli M.A. ve A.A. ile işyerinde buluştuğunu belirledi. Buluşmanın ardından işyerine baskın düzenlendi. İşyerinde yapılan aramada, 2 parça halinde 61.38 kırat işlenmemiş elmas ele geçirildi. Polis ekiplerinin, pırlanta uzmanları ile yaptığı inceleme sonucunda ele geçirilen elmasın orijinal olduğu ve ön ekspertiz raporuna göre piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon doları bulduğu (20 milyon lira) belirtildi.

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AFRİKA’DAN ÇIKARILMIŞ

Elmaslara el konulurken, gözaltına alınan 4 Suriyeli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette yapılan sorgu ve araştırmada, elmasların AFRİKA’da bir ülkede çıkarıldığı, daha sonra Suriye’ye getirildiği, bu ülkeden de Türkiye’ye sokularak satılmaya çalışıldığı saptandı. Polisin, olayla ilgili araştırması sürerken, emniyette sorguları tamamlanan 4 Suriyeli adliyeye sevk edildi. 4 Suriyeli çıkarıldıkları adliyede adli kontrol kararıyla serbest kaldı.



