Kapalıçarşı’da açılış temizliği

23 Mart’ta ziyaretçilere kapanan tarihi Kapalıçarşı, açılış öncesi dezenfekte edildi. Dün öğle saatlerinde Fatih Belediyesi ekipleri tarafından Kapalıçarşı’nın zeminini önce yıkadı. Daha sonra ise dükkan kapıları ve zemin dezenfekte edildi. 21 kapısı olan çarşıya ilk hafta sadece 10 kapıdan giriş yapılabilecek. Çarşı 10.00 ile 16.00 saatleri arasında hizmet verecek. Sonraki hafta ise normal çalışma düzenine dönülecek.

MASKESİZ GİRİLMEYECEK

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş açılış öncesinde çarşıda denetim yaptı. Temizlik çalışmalarını izleyen Kurtulmuş, şunları söyledi:

“Bu dönemi başarılı bir şekilde atlatıldıktan sonra ülke olarak pazartesinden itibaren ekonomide büyük bir ivme kazanmayı hedefliyoruz. Eski rakamlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Çarşının açılmasıyla denetimleri arttıracağız. İçeri maskesiz hiç kimseyi almayacağız. Maskeyle beraber sosyal mesafeye, temizlik ve hijyene dikkat ediyoruz. Çarşı camları doğal bir havalandırma. Kapalıçarşı’da klima yok. Anonslarımızla ziyaretçilerin dikkatli bir şekilde gelip gitmelerini sağlayacağız. Dükkanlarımızda 3 saatten fazla kalınmayacak.”