Kapalıçarşı'da 80 milyonluk operasyon

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'te üretmiş oldukları, ayarı ile oynanmış altınları Türkiye genelinde çeşitli bölgelere göndererek kuyumculara satmaya çalışan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla, Kaplıçarşı'da 1 ay boyunca takip edilen iş yerinde sahte altın üretildiği tespit edildi.

Ayarı düşük bilezik, altın zincir, Reşat altını, yüzük gibi mücevherleri imal edenlerin, M.Ö. ve S.Y. olduğu belirlendi.

Şüphelilerin imal ettikleri ayarı düşürülmüş mücevherler, yardımcı ustalar ile birlikte takoz, yaldızlama, patentleme ve süsleme adı altında son şekillerini verdikten sonra piyasaya kimi zaman imalatçı-atölyeci kişilerin kuryelik yaparak, kimi zaman da saha elamanları ile sürmeye çalıştıkları tespit edildi.

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Şüpheliler finanse ettikleri paraları eşleri ve diğer aile bireyleri adına araç ve taşınmaz mal edinerek suçtan elde edilen paraları gizlemeye çalıştıkları belirlendi.

PİYASA DEĞERİ 80 MİLYON LİRA OLAN 50 KİLOGRAM ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, 13 Temmuz Perşembe günü Kapalıçarşı'ya düzenlediği operasyonda iki şüpheliyi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 50 kilogram ayarı ile oynanmış piyasa değeri yaklaşık 80 milyon lira olan altın ve çok sayıda materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonda ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.