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DHA
Haber Giriş: 09.08.2021 - 18:48 | Son Güncelleme:

Kapalıçarşı girişinde yangın!

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Kapalıçarşı girişinde yangın!

Tarihi Kapalıçarşı'nın Mahmutpaşa Caddesi tarafındaki girişindeki bir iş yerinin klimasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Fatih Mahmutpaşa Caddesi'ndeki bir iş yerinin çatısındaki klima aksamında saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Klimadan alevler yükselirken iş yerinin Kapalıçarşı'nın girişinde olması paniğe neden oldu. Yangını gören iş yeri çalışanları ve çevre esnafı alevlere yangın tüpüyle müdahale etmek istedi. Vatandaşların müdahalesinin yetersiz kalmasının ardından itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi geldi. İtfaiyenin müdahalesi sonrasında yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişiye, sağlık ekipleri oksijen tüpü bağladı. İş yeri sahibi Haşim Kantele, "Önce bir patlama oldu daha sonra alevler çıktı. Buradaki esnaf sağolsun hemen yangın tüpleriyle geldiler. Sonrasında itfaiye geldi ve söndürüldü." dedi.

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