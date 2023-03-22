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Kapalıçarşı çatışmasının taraflarına 285 yıl istendi

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#İstanbul#Kapalıçarşı#Öztürk Ailesi
Kapalıçarşı çatışmasının taraflarına 285 yıl istendi
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 07:00

İstanbul Kapalıçarşı’nın önündeki Çadırcılar Caddesi’nde dükkân işleten Öztürk Ailesi ile komşuları Korkular Ailesi arasında bir süredir husumet vardı.

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Öztürk Ailesi kendi dükkânlarını bir süredir açmamıştı. 23 Mayıs 2022 günü Öztürk Ailesi dükkânı açınca iki aile arasında önce kavga, sonra da silahlı çatışma çıktı. Bu sırada yoldan geçen Azerbaycanlı oyuncu Kamran Dadashzade hayatını kaybetti, 1’i polis 7 kişi ise yaralandı. Başsavcılık hem Öztürk hem de Korkular ailesinden toplam 26 kişiye dava açtı. İddianameye göre, dükkânın açılacağı gün her iki aile de olası kavgaya karşı işyerlerine silah gizlemişti. Başsavcılık Dadashzade’nin ölümüne neden olan silahı ateşleyen Kerim Öztürk’e müebbet ve 275 yıl, çatışmaya katılan diğer 25 kişiye ise 45 yıl ile 285 yıl arasında hapis talep etti. 

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#İstanbul#Kapalıçarşı#Öztürk Ailesi

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