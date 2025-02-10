Kapalı otopark kilitli yangın merdiveni

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Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangın faciasında 78 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yurt genelinde başta otel ve lokantalar olmak üzere denetimler artsa da bazı işletmelerin ‘ihmalleri’ korkutmaya devam ediyor. İhmaller zincirinin yaşandığı kayak merkezindeki yangın faciasının ardından İstanbul Valiliği kararıyla Yangın Denetim Komisyonları kurulmuştu. İlçe kaymakamlıkları koordinasyonunda geçtiğimiz hafta denetimlerine başlayan Yangın Denetim Komisyonu yetkilileri, kamu ve özel sektöre ait işletmelerin yangın mevzuatına uygun olup olmadığını denetlemeye başlasa da bazı işletmeler ısrarla ‘ihmal uygulamalarını’ sürdürüyor.

ASMA KİLİT VURMUŞLAR

Fatih, Vatan Caddesi üzerinde şehrin en kalabalık olduğu yerler arasında olan ve Aksaray Metro İstasyonu’nun yanında bulunan otoparkın mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait olsa da özel bir şirket tarafından işletiliyor. Yüzlerce araçlık kapasitesi olan otoparkın 2 farklı noktadan çıkış gösteren yangın merdivenleri var, ancak merdivenleri takip ederek çıkış noktasına yönelenler burada asma kilitle karşılaşıyor.





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UYARILAR ‘YAZIDA’ KALMIŞ

Otoparkta bazı acil çıkış kapılarının yanına asılmış ‘Yangın Güvenlik Talimatları’ yazılı levhalar dikkat çekiyor. ‘Çıkış levhalarını takip ederek çıkış yollarını ve merdivenleri kullan’ şeklinde uyarılar yapılsa da levhanın yanındaki kapıların kilitli olduğu görülüyor.

OTOPARK GÖREVLİSİ: EVSİZLER GİRMESİN YAZIN AÇARIZ

Şehrin en yoğun kullanılan otoparklarından olan işletmedeki yangın çıkış merdivenleri ve acil çıkış kapılarının neden kapalı olduğu sorulduğunda ise bir otopark görevlisi, “Havalar soğuk olunca evsizler merdivenlere gelip sorun çıkarıyor. Kış mevsiminde evsizler gelmesin diye bilerek kapattık, havalar ısınınca tekrar açacağız” dedi.

İBB’NİN DENETİMİNDE KAPILAR AÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) edinilen bilgiye göre, mülkiyeti İBB’ye ait olan otopark özel işletmeye kiralandı. Ruhsatı da İBB tarafından verildi. Mevzuata göre işletmeyi denetleme yetkisi İBB’nin sorumluluğunda. Otopark, 2024 Ağustos ayında Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı Ruhsat Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından denetlenmiş ve ruhsata aykırı bir durumun bulunmadığı tespit edilmiş. Denetim sırasında da açık olduğu görülen yangın merdiveni çıkışındaki kapıların denetim sonrası kapatıldığı anlaşıldı.

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YETKİ RUHSATI VERENDE

19 Aralık 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan, mevcut ‘Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’te yer alan ilgili madde, “Yapı ruhsatı vermeye yetkili merciler, yangın söndürme, algılama ve tahliye projelerinin ve uygulamalarının bu yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığını denetler” diyor. Yani, birinci sorumlu ruhsatı veren kurum ve denetleme yetkisi de o kurumda. İtfaiye ise vatandaşlardan belediyeye gelen şikâyet ve ihbar durumunda yerinde keşif yaparak, hazırladığı raporu, ruhsatı veren kuruma iletmekle sorumlu. Ceza uygulama yetkisi yok. Mevzuata göre Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı Ruhsat Denetleme Şube Müdürlüğü, kapatma ya da mühürleme işlemi uygulamayabilir. Ancak uyarı cezası olarak para cezası kesebiliyor.