MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKapalı olan kamp alanında geceleyen 39 kaçak göçmen yakalandı
GeriGündem Kapalı olan kamp alanında geceleyen 39 kaçak göçmen yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 30.12.2020 - 15:25 | Son Güncelleme:

Kapalı olan kamp alanında geceleyen 39 kaçak göçmen yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kapalı olan kamp alanında geceleyen 39 kaçak göçmen yakalandı
Abone Olgoogle-news

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde kapalı olan kamp alanına girip, kapısını kırdıkları bungalov evde geceleyen 7'si çocuk, 39 kaçak göçmen, yanlarında şişme botla yakalandı.

Kapalı olan kamp alanında geceleyen 39 kaçak göçmen yakalandı
Kemer'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grubun yanlarında bulunan şişme botla saat 11.30 sıralarında D-400 karayolu üzerinde yürüdüğü ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye giden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İran, Irak ve Suriye uyruklu 7'si çocuk, 6'sı kadın, toplam 39 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler ifadeleri için yakındaki bir boş alanda toplandı.

Yapılan araştırmada dün gece İzmir'den iki araç ile Kemer'e gelen kaçak göçmenlerin ilçe merkezinde bulunan ve mahkeme kararıyla kapalı durumdaki Kındılçeşme kamp alanına girdiği, içerideki bungalov evin kapısını kırdıktan sonra da geceyi burada geçirdiği belirlendi. Kaçak göçmenlerin İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi. 

Bu arada, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin de kaçak göçmenlere yönelik denizde kontrolleri devam ediyor. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle