Kapalı Maraş hayata dönüyor

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Plajı, otelleri ve eğlence mekânlarıyla bir zamanlar Ortadoğu'nun Las Vegas’ı olarak anılan Maraş, 1974'te Kıbrıs Harekâtı'nın ardından askeri bölge olarak yerleşime kapatılmıştı. Hayalet kente dönüşen Kapalı Maraş'ın 'yeşil hat' kuzeyinde kalan sahil şeridi, Ekim 2020'de kısmen kullanıma açıldı. Statüsü askeri bölge olan Maraş'ın yüzde 3.5'lik bölümünün açılmasıyla binlerce kişi de bölgeyi ziyaret etmeye başladı. Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, 2 plaj ile 1 çay bahçesi açıp hizmete sunduklarını, bir şehirde olması gereken tüm hizmetleri verdiklerini dile getirdi.

ÖZEL MÜLKLERE MÜDAHALE YOK

Trafiğe kapalı 3 kilometrelik güzergâhın gezildiğini kaydeden Başkan Arter, şunları söyledi: “Rumların mallarına hiçbir müdahale olmaması için bunlar ayrılmıştır, kesilmiştir, girişler yasaktır. Kimsenin özel mülküne bir müdahalemiz yoktur. Şehrin bu virane hali; savaşta yıkılan, dökülen binaların ötesinde 46 yıldır kullanılmamasından kaynaklanıyor. Ancak açılımından sonra 2021 yılında alanın yüzde 3.5'lik kısmı, askeri idare statüsünden çıkarılıp sivil idareye devredilmişti. Burası aslında bir pilot bölgedir. Burada yol, su, elektrik, asfaltlama işleriyle ilgili projelerimiz hazırdır. Şehir, hayat bulmaya bu noktadan başlayacak.”





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Belediye Başkanı Arter, "Her iki toplumda da Maraş açılımı ile ilgili ziyaretçilerin memnuniyeti vardır. Özellikle Rum halkından yaptığımız temaslarda ileriye dönük binalarına dönme ile ilgili beklentileri var” diyerek şöyle devam etti:

“Açılımdan sonra TAŞINMAZ Mal Komisyonu'na müracaatlar oldu. Yüzde 3.5'lik bölgede yaklaşık 500 civarında yapı var. Bunlar için şu ana kadar komisyona 98 kişi müracaat etti. Diğer kapalı bölge için 500'e yakın bir müracaatın olduğunu biliyoruz. Taşınmaz Mal Komisyonu mevzuatına göre takas, iade ve tazminat mümkündür ama bizim temas ettiğimiz güneyden gelen Rumların gelip yaşama konusunda istekleri olduğunu tespit ettik.”