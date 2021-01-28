Kapalı lokanta ve kafeye ciro desteği geliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “tek adamcağız rolünü tebessümle izliyorum” dediği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘militan’ söylemine sert tepki göstererek, bu hakarete muhatap olanların dava açmasını istedi. Erdoğan, lokanta, restoran, kafe gibi sektörlerde 2019 cirosu 3 milyon ve altında olan işletmelerden cirosu 2020’de yüzde 50 ve daha fazla azalanlara 2 bin liradan az 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3’ü kadar destek ödemesi yapılacağını söyledi. Erdoğan, partisinin dünkü Meclis grubunda özetle şöyle konuştu:

‘TEK ADAMCAĞIZI’ TEBESSÜMLE İZLİYORUM

“Önlerine geleni tek adamlıkla suçlayanların kendi partilerinde oynadıkları tek adamcağız rolünü tebessümle izliyorum. Bir de halkçılık diyerek kendilerini halkın içinde bizi de saraylarda sefa süren olarak göstermeye çalışmıyorlar mı, işte orası artık sözün bittiği yere dönüşüyor. Bu zatları şimdiye kadar milletimizin içinde pek görmedik. Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi, o zamanlar Okmeydanı SSK Hastanesi’ydi. Yakınlarımın çok ciddi maceraları oldu. Ölülerini alamıyorlardı.

ARTIK DAVA AÇMA ZAMANI GELDİ

Bir militan lafı tutturdular. Bunlara göre Cumhurbaşkanı, bakanlar militan, cumhur ittifakı ve AK Parti tepeden tırnağa militan, hâkimler, savcılar, valiler, kaymakamlar militan, generalinden uzman çavuşuna kadar tüm askerler, diplomatlar, polisler ve öğretmenler başta olmak üzere memurlar, işçiler, esnaf, işadamları zaten militanın önde gideni. Aslında bunlara göre, milletin kendilerine oy vermeyen yüzde 75’inin tamamı militan. Peki kendileri ne? Terör örgütü mensubuna ‘arkadaşlar’ demek bunların meşrebinde kibarlık, ahlaksızlıkları örtmek haysiyet göstergesi.

KAPIDA BEKLEYECEKSİN

İçişleri Bakanımızın da ifade ettiği gibi bu ülkenin yargısı var, kendilerine militan diye hakaret eden bu zata bütün bu hakarete muhatap olanların dava açma zamanı gelmiştir. Herkes davasını açmalı. Bu memleket sahipsiz değil, gereği yapılmalıdır. Yatıp kalkıp erken seçim diyorlar ya, size buradan ekmek yok. Sabrın varsa Haziran 2023’e kadar kapıda bekleyeceksin.

REFORMLARI SUNMAYA BAŞLAYACAĞIZ

Yakında, hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğumuz yeni reform paketlerini Meclisimizin takdirine sunmaya başlayacağız. Bizden başka hizmet müktesebatı ortaya koyabilen de gelecek vizyonu tasarlayan da yok. Tek vaatleri Tayyip Erdoğan’ı indirmek olan bir muhalefete, bu millet iktidarı vermez.”

ELON MUSK’LA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye’deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.