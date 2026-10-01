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Kapalı devre sistem kuruldu… CHP’de ‘hacker’ alarmı

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Hacker Saldırıları#Kapalı Devre Sistem
Kapalı devre sistem kuruldu… CHP’de ‘hacker’ alarmı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 07:00

CHP yönetimi, ‘hacker’ saldırılarına karşı alarma geçerek, ‘kapalı devre sistem’ kurdu.

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CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, son dönemde ‘hacker’ saldırılarına muhatap kaldıklarını belirterek, “Yerli ve milli diyeceğimiz kendimizin geliştirdiği bir yazılımla partiye olağanüstü zarar veren ve hafızasını yok etmeye çalışan girişimlere karşı kapalı devre sistemi gerçekleştirdik” dedi.

SIKI GÜVENLİK

CHP’den yapılan açıklamaya göre, Meclis’te görev yapan milletvekili ve grup danışmanlarına yeni sisteme ilişkin bilgilendirmede bulunan Çelik, bu sistemle kontrolü partinin geri aldığını belirterek şunları söyledi: “Kullanacağımız bu kapalı devre bilgi sistemi ile parti üyelerinden partiye oy veren seçmenlere kadar herkesin takibini birinci elden yapacağız. TBMM’ye gelecek misafirin belirlenmesinden milletvekillerinin verdiği yasa teklifi ve soru önergeleri de performans istemi anlamında bu sistemde yer alacak. Yine partiye üye kaydedilmesi konusunda yeni bir inisiyatif geliştirdik. Genel merkezden Yargıtay’a kadar uzanan bir iletişim biçimini yaşama geçiriyoruz. SMS ve E-Mail gruplarını da dışa kapalı olarak sistem içinde kullanılmasına olanak tanıyacağımız gibi bu sisteme karşı yöneltilen saldırılara karşı da güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkardık.”

ANKARA

 

 

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#CHP#Hacker Saldırıları#Kapalı Devre Sistem

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