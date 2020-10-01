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ANTALYA (İHA)
Haber Giriş: 01.10.2020 - 17:06 | Son Güncelleme:

Kapalı çarşıdaki seç beğen hırsızlık şüphelisi yakalandı

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Kapalı çarşıdaki seç beğen hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kapalı Çarşı’dan tekstil ürünü çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı. İfadesinde tişört çaldığını kabul eden eden şüphelinin, kamera görüntülerine rağmen saat ve gözlük hırsızlığıyla ilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi.

Kapalı çarşıdaki seç beğen hırsızlık şüphelisi yakalandı
Edinilen bilgiye göre Aşağı Pazarcı Mahallesi'ndeki Kapalı Çarşı’da son günlerde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından esnaf şikayetçi oldu. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini belirledi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayının görüntülerinde yer alan şüphelilerden Mehmet T.’yi yaşanan kovalamacanın ardından Fevzipaşa Caddesi'nde yakaladı. Mehmet T.’nin, emniyetteki ifadesinde tişört çaldığını itiraf ettiği, saat ve gözlük başta olmak üzere diğer hırsızlık olaylarıyla ilgisinin olmadığını söylediği bildirildi. Mehmet T., emniyetteki işlemlerin ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi.

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