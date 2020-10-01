Antalya'da kapalı çarşıdaki hırsızlık güvenlik kamerasında

Manavgat'ın Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde bulunan turistik kapalı çarşıya, geçen pazar günü geç saatlerde gelen kimliği belirsiz 2 kişi, üstü brandayla kapalı olan tezgahlardan 3 kol saati ve gözlükle beraber çeşitli giyim malzemeleri çaldı. Esnafların şikayeti üzerine Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerden birinin M.T. olduğunu tespit etti. Asayiş büro amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda hırsızlık olayının görüntülerinde yer alan şüphelilerden M.T.'yi dün yaşanan kovalamacanın ardından Fevzipaşa Caddesi'nde yakaladı.



GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ



M.T.'nin, emniyetteki ifadesinde tişört çaldığını itiraf ettiği, saat ve gözlük başta olmak üzere diğer hırsızlık olaylarıyla ilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi. M.T., polis merkezindeki işlemlerin ardından bugün Manavgat Adliyesine sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili olduğu belirlenen diğer şüphelinin de yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.



Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, şüphelilerin kapalı çarşı içinde bir süre gezdikleri ve iş yerlerinin brandayla kapattıkları alana girdikleri görülüyor