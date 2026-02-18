×
Kapalı Çarşı'daki hırsız çift kamerada: Dükkan önünden alıp uzaklaştılar

#Kapalı Çarşı#Beyazıt#İstanbul
Fatih'te bulunan Kapalı Çarşı'da bir iş yerinden çanta çalan kadın ve yanındaki kişi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beyazıt'ta bulunan Kapalı Çarşı'da meydana geldi. İddiaya göre çarşı içinde dolaşan bir çift, çantaların satıldığı iş yerinin önünde durdu. Kadın, çantalara baktığı sırada beğendiği bir çantayı koluna taktı.

Bir süre vitrinin önünde oyalanan çift, daha sonra hızla dükkânın önünden uzaklaştı. Çantanın eksik olduğunu fark eden iş yeri sahipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde kadının çantayı koluna takarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

İş yeri sahiplerinin şikâyeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

