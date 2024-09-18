Kapadokya’ya dokunan yanıyor

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Peribacaları, Ihlara Vadisi ve yeraltı şehirleriyle Kapadokya, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı da UNESCO Dünya Miras Kesin Listesi’nde yer alan Kapadokya’nın tarihi ve doğal yapısını korumak için çok sıkı önlemler almış. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü görevini de üstlenen Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz, başkanlığın kurulduğu 2019’dan beri kaçak yapılar ve turizm amaçlı sportif faaliyetlerine ilişkin yürüttüğü sıkı markajı ve yaşadıklarını anlattı:

800 KAÇAK YAPI YIKILDI

“800’e yakın kaçak yapıyı bölgeden kaldırdık. Sahada tam denetim yapıyoruz, her ihbarı değerlendiriyoruz. Yıkım biraz canlı bir süreç. Biz mesela bugün yıktık, sabah bakıyorsun bu sefer bir konteyner koymuş, önüne bir çadır yerleştirmiş. Onu kaldırıyorsun, ertesi hafta bakıyorsun bu sefer başka bir şey yapmış...

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İnceciköz, “800’e yakın kaçak yapıyı bölgeden kaldırdık. 1000’e yakın dosya karar bekliyor. Son kaçak yıkılana kadar mücadele edeceğiz”dedi.

CİDDİ TEHDİTLER ALDIM

Sahada çok ciddi zorluklarla karşılaşıyoruz. Adli olaylara varacak şekilde arkadaşlarımıza yönelik çirkin saldırılar oluyor. Şahsen ciddi tehditler aldım. Karar almasını bekleyen bine yakın dosya var. Bunların hepsi yeni kaçak tespiti. Son kaçak yapı yıkılana kadar, son kaçak turizm amaçlı sportif faaliyetini sonlandırana kadar bununla mücadele edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz.”

LATİNLER ‘AZİZ GEORGE’UN PEŞİNDE

“Son birkaç yıldır Güney Amerikalı turistler gelmeye başladı. Sebeplerinden biri teolojik anlamda bir figür var. Aziz George dediğimiz, Kapadokyalı George olarak bilinen, özellikle o coğrafyanın inanç sisteminde önemli bir yere sahip birinin yaşadığı topraklar. Kayseri Soğanlı’da Aziz George Kilisesi var. Bu yıl restorasyon ve çevre düzenleme süreçlerini başlatıyoruz. Bir hayalim de Hint düğünlerini Kapadokya’ya getirebilmek. Çünkü burada mistik bir hava var.”

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PERİBACALARINA KİMLİK KARTI

Birol İnceciköz, “Her bir peribacası için kimlik hazırlıyoruz. Bir canlıymış gibi muamele ediyoruz. Tespit ettiğimiz zaman dilimindeki mevcut durumu nedir? Statik problemi, aşınması var mı, lokasyonu, koordinatları nedir? Bütün mevcut durumu tespit ediyoruz. Şu anda yüzde 30-35’lerdeyiz” diyor...

ÇİZİK ÇİZENE 2 MİLYON TL CEZA: GRAFİTİ CEZASI FLORANSA’DAN DAHA YÜKSEK

- Geçtiğimiz günlerde Floransa’da tarihi Ponte Vecchio köprüsüne isim yazan iki Alman turiste 40 bin Euro (yaklaşık 1.5 milyon TL) para cezası kesilmişti. Kapadokya’da yazı yazma ve grafitinin cezası 2 milyon TL. İnceciköz, verilen cezaları şöyle anlattı: “Diyelim ki bir vatandaş bir bağ evi yapmak için bir kaya mekânı oydu, biz de yakaladık. Yaklaşık 2 milyon liralık bir para cezası var. En üst sınırdan. Hem imar kanuna hem koruma kanuna muhalefetten bir suç duyurusunda buluyoruz. Hem de para cezası kesiyoruz. En yüksek sınırda ceza kestiğimiz unsur, kaya mekânlara, peribacası alanlarına, doğal dokuya zarar verme.

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DEFİLEDE PAMUK PARÇASI YAPIŞMIŞ

Büyük bir giyim firmasının peribacılarına vermiş olduğu zararlı bir defile çekiminde, fotoğrafçı arkadaşlar WhatsApp ihbar hattından bize ulaştı. 2 milyon TL ceza kestik. O pamuğu yapıştırmak için bir kimyasal kullanıyorsunuz. Laboratuvarımız kimyasal analizlerini yaptı, zararı tespit etti. Bilimsel yöntemlerle o malzeme kaldırıldı. Suç duyurusunda bulunduk, süreci takip ediyoruz. Gri listemiz var.”