MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKapadokya'da virüs temizliği
GeriGündem Kapadokya'da virüs temizliği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Barış TERZİOĞLU/NEVŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 11.03.2020 - 12:47,Son Güncelleme:/

Kapadokya'da virüs temizliği

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kapadokya'da virüs temizliği
Abone Olgoogle-news

TÜRKİYE'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde turistik alanlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde belediye ekipleri, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği alanlarda koronavirüs başta olmak üzere salgın hastalıklara karşı temizlik çalışması başlattı. Bu kapsamda yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği peribacaları, seyir alanları belediye ekipleri tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi. Özellikle seyir bölgelerinde turistlerin ellerini dokundukları korumalıklar özenle temizlendi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle