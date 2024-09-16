×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kapadokya'da şüpheli ölüm! Tayvanlı turist otel odasında ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Nevşehir#Kapadokya#Tayvanlı Turist
Kapadokyada şüpheli ölüm Tayvanlı turist otel odasında ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2024 02:42

Kapadokya'ya tatile gelen Tayvanlı turist, konakladığı otel odasında ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberin Devamı

Olay, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan bir otelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cuma günü Kapadokya gezisi için Ürgüp ilçesindeki bir otele yerleşen Tayvanlı turist H.S.C. (61), dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak Ürgüp Devlet Hastanesi'ne gitti. Tedavisinin ardından yeniden otele dönerek odasında dinlenen Tayvanlı turist, bu sabah sıcak hava balon turuna katıldı. Balon turu sonrasında tekrar rahatsızlanarak oteline dönen H.S.C., Kapadokya gezisini iptal ederek otel odasında dinlenmeye çekildi.

Kapadokyada şüpheli ölüm Tayvanlı turist otel odasında ölü bulundu

Akşam saatlerinde geziden gelen bir başka Tayvanlı turist, arkadaşı ile birlikte kaldığı odaya girdiğinde H.S.C’yi hareketsiz şekilde yatarken buldu. Turistin durumu otel yetkililerine bildirmesi üzerine yetkililer 112’yi arayarak, sağlık ekibi talebinde bulundu. Otele gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tayvanlı turistin hayatını kaybettiği belirlendi. 112 yetkililerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. H.S.C’nin cansız bendeni, otopsi yapılmak üzere Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberin Devamı

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nevşehir#Kapadokya#Tayvanlı Turist

BAKMADAN GEÇME!