Kapadokya’da son gün şöleni

Türkiye’nin yanı sıra 27 ülkeden getirilen, “kaplumbağa”, “penguen”, “baykuş”, “papağan”, “inek”, “otomobil”, “kurbağa”, “roket”, “kalp” ve “kurt” gibi 40 figürlü balon renkli görüntüler oluşturdu. Göreme beldesindeki festival alanında görevlilerce hazırlanan sıcak hava balonları peş peşe gökyüzüne yükselirken, vadi yamaçları ve balon kalkış alanında binlerce yerli ve yabancı turist bu görsel şöleni izledi.

Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği Başkanı Mehmet Halis Aydoğan, festivalin son gününde binlerce kişinin alanı doldurduğunu belirterek bölge semalarının görsel şölene ev sahipliği yaptığını söyledi.

7-10 Ağustos’ta düzenlenen Kapadokya Balon Festivali’nde balonlar, ilk günkü gösteri uçuşunun ardından bölgede etkili olan rüzgâr nedeniyle iki gündür havalanamıyordu.