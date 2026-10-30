Kapadokya’da peribacası çöktü

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Nevşehir’in Göreme beldesinde Açık Hava Müzesi’nin girişindeki tüf kaya yapısına sahip peribacalarından biri, aşırı yağışların etkisiyle dün 15.15’te büyük bir gürültüyle çöktü. Kopan kaya parçaları, aşağı yuvarlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilini değerlendirmek üzere pek çok kişinin ziyaret ettiği bölgede, çökmeyle birlikte büyük korku ve panik yaşandı. Birçok kişi koşarak bölgeden uzaklaşmaya çalışırken, kopan kaya parçalarının altında 3 kişi kaldı. Bu kişilerin yakınları, sinir krizleri geçirdi. Otopark alanı yakınında yaşanan çökmede, geniş bir alan tozla kaplandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olayda, dev kaya parçalarının altında kalan Fatih Eray Tuna (31) ve eşi Begüm Çetinkaya Tuna (31) ile Fransız uyruklu Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert’in (37) hayatını kaybetti. Yaralanan Fransız uyruklu Nael Mgattaf (8), babası Mhemed Mgattaf (38), kardeşi Isaac Ismael Mgattaf (3) ile Önder Demir (32) ve Gül Demir (29) hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Nael Mgattaf hariç diğerleri taburcu edildi. Ekipler de kaya parçalarının etrafında ve altında başka kimsenin olup olmadığını kontrol etti.

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Hayatını kaybeden Fatih Eray Tuna’nın Geyve Medya’nın imtiyaz sahibi olduğu, eşi Begüm Çetinkaya Tuna’nın ise muhasebeci olduğu belirtildi. Tatil için Göreme’ye giden Tuna çiftinin 5 Temmuz’da dünya evine girdiği ve nikâhlarını da Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız’ın kıydığı ortaya çıktı.

ÇALIŞMALAR SONA ERDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek de olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, bir Cumhuriyet Başsavcıvekili ile iki Cumhuriyet Savcısı’nın görevlendirildiğini açıkladı.