×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kapadokya’da microlight hava aracı zorunlu iniş yaptı: 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Kapadokya#Microlight Kazası#Zorunlu İniş
Kapadokya’da microlight hava aracı zorunlu iniş yaptı: 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2026 05:38

Nevşehir’in Kapadokya bölgesinde gün batımı uçuşu sırasında motor arızası meydana gelen microlight hava aracı, pilotun soğukkanlı müdahalesiyle zorunlu iniş yaptı. Olayda pilot ve yolcu hafif şekilde yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, akşam saatlerinde Kapadokya bölgesinde meydana geldi. Avanos ilçesine bağlı Paşabağları bölgesindeki kalkış alanından havalanan microlight hava aracı, yaklaşık 10 dakikalık uçuşun ardından motor arızası verdi. Uçuş sırasında durumu fark eden 53 yaşındaki pilot Ş.Ş., acil durum prosedürlerini uygulayarak zorunlu iniş kararı aldı.

Pilot, hava aracını Uçhisar beldesindeki Güvercinlik Vadisi sınırlarında yer alan boş bir alana indirmek istedi. Yaklaşık 150 metrelik sahaya iniş yaklaşması yapan pilot, son anda bölgedeki çukuru fark etti. Hava aracının çukura düşmesini önlemek için yeniden kısa süreli havalanan pilot, kontrollü şekilde ilerleyerek daha güvenli bir noktaya iniş gerçekleştirdi.

Kapadokya’da microlight hava aracı zorunlu iniş yaptı: 2 yaralı

Haberin Devamı

Kazada microlight pilotu Ş.Ş. ile 28 yaşındaki yolcu Ö.C. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zorunlu iniş yapan hava aracının bölgeden kaldırılması için çalışma başlatılırken olayla ilgili sivil havacılık birimleri, jandarma ve ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kapadokya#Microlight Kazası#Zorunlu İniş

BAKMADAN GEÇME!