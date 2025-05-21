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Kapadokya’da korku dolu anlar! Kayalıklara iniş yaptılar

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#Kapadokya#AFAD#Nevşehir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2025 13:06

Nevşehir'in Avanos ilçesinde turistlerin bulunduğu sıcak hava balonu, kayalıklara sıkıştı. Balondan inip, yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan 20 turistin kurtarılması için AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

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Olay, saat 08.00 sıralarında Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri yakınlarında meydana geldi. Sabah saatlerinde havalanan turistlerin bulunduğu sıcak hava balonu, bir süre sonra henüz bilinmeyen nedenle kayalıklara zorunlu iniş yaptı.

Kapadokya’da korku dolu anlar Kayalıklara iniş yaptılar

20 TURİST İÇİN KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

 Balondaki 20 turist, yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklara indirildi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıcak hava balonu, itfaiyenin çalışması sonrası, yeniden havalandı. Kayalıklarda mahsur kalan 20 turistin kurtarılması çalışması sürerken, olayda herhangi bir yaralının olmadığı öğrenildi.

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Kapadokya’da korku dolu anlar Kayalıklara iniş yaptılar

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#Kapadokya#AFAD#Nevşehir

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