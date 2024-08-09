Kapadokya’da gökyüzü balonlarla renklendi

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11 Ağustos’a kadar sürecek festival kapsamında, bölgeye 17 ülkeden 35 balon getirildi. Kalp, rozet, Türk bayrağı, otomobil, roket, inek, fil, tilki ve çeşitli çizgi film karakterleri figürlü sıcak hava balonları, sabahın erken saatlerinde Göreme beldesinden havalandı. Yerli ve yabancı turistler, gökyüzünde güzel görüntüler oluşturan sıcak hava balonlarıyla fotoğraf çektirdi.

‘UÇUŞLAR GİDEREK ARTIYOR’

Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kapadokya denildiğinde balonun ayrı bir yeri olduğunu belirterek, “Geçen yıl 2023 yılında 615 bin kişi Kapadokya’da balona bindi. 2024’te bunun üzerinde bir artış görüyorum. 2022’ye göre yüzde 18, 2023’e göre yüzde 30 bir artış oldu. Bu da gösteriyor ki bölgemizde balon uçuşları giderek artıyor. İlimizin de bölgemizin de tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Elbette sadece tanıtımda değil sektörde faaliyet yürüten firmalarında kazancına gelirine önemli katkı sağlıyor” diye konuştu.