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Kapadokya'da fotoğraf meraklılarının yeni tutkusu

#Kapadokya#Balon#Fotoğraf
Kapadokyada fotoğraf meraklılarının yeni tutkusu

Türkiye'nin masalsı güzelliklerle bezeli turizm bölgesi Kapadokya'da, sıcak hava balonlarının renk kattığı manzarada fotoğraf çektirmek isteyenler için vinçlerle salıncak kuruluyor.

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Son dönemde Kapadokya'da yaygınlaşan akımda, turistler ve düğün fotoğrafı çektirmek isteyenler, vinçlerle sarkıtılan salıncakta sıcak hava balonlarının oluşturduğu doğal dekorda anı ölümsüzleştiriyor.

Bölgede gün doğumundan önce balonlar uçuş için hazırlanırken, yüksek alanlarda ise fotoğraf tutkunları tarafından kiralanan vinçler konumlanıyor.

Peş peşe gökyüzüne yükselen balonların yaklaşık 45 dakika süren uçuşu sırasında ise en güzel kareyi yakalama telaşı başlıyor.

Fotoğraf sanatçısı Burak Yıldırım, AA muhabirine, vinç yardımıyla oluşturulan salıncakların güzel fotoğrafların ortaya çıkmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Kapadokyada fotoğraf meraklılarının yeni tutkusu


Bölgede fotoğraf çektirmek isteyenlere klasik araba, at ve arazi araçlarıyla sunulan hizmetlere bir süredir vinçlerin de eklendiğini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Araziye vinç kurup çekim yapıyoruz. Oldukça rağbet gören çekimler oluyor. Dünyanın birçok yerinden gelip talep ediyorlar. Vinç sektörüne yeni bir soluk kattık. Sosyal medyanın her şeye olduğu gibi fotoğrafçılığa da etkisi oldu. Eskiden sadece gelin damat fotoğrafı çekerken şimdi dünyanın her yerinden ünlü, ünsüz insanlar burada fotoğraf çektirmek istiyor. Her geçen yıl da farklı bir şey isteniyor. İnsanlar yeniliğe çok açık, bu yıl vinçli salıncakla fotoğraf çekiyoruz, bakalım seneye ne olacak. Kapadokya turizm açısından adeta bir cennet. Farklı bir tatil geçirmek isteyenler, farklı şeyler görmek isteyenler burayı tercih ediyor."

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VİNÇ İSTENİLEN YERE TAŞINIYOR

Tufan Doğan da eşine az rastlanır görsellikte fotoğraf çekmenin keyifli olduğuna işaret ederek, "Vinçte salıncak kesinlikle yaratıcılıkla alakalı bir durum. Bazı arkadaşlar vinç kiraladı, biz de onlardan yararlanıyor, çekim yapıyoruz. Sosyal medya sayesinde büyük bir talep var. İnsanlar gördükleri bu fotoğraflar için Kapadokya'ya gelip bu mükemmel doğada anılarını ölümsüzleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 8 yıldır vinç operatörü olarak çalışan Siraç Dağ, talep olduğunda erken vakitlerde bölgeye gelerek vinç platformunu kurduklarını, aracı isteğe göre farklı noktalara taşıdıklarını anlattı.

Vince bağlanan salıncakta fotoğraf çektiren Reyhan Duru ise Zonguldak'tan geldiğini, bölgenin görsel güzelliğine hayranlık duyduğunu söyledi.

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Kapadokya'nın herkes tarafından mutlaka görülmesi gereken özel bir yer olduğunu dile getiren Duru, "2 yıl önce geldiğimde buranın masalsı bir yer olduğunu fark etmiştim. Salıncakta fotoğraf hayalimdi ama plansızdı, ummadığım şeylerle karşılaştığım için sevindim. İnsana huzur veren bir yer. Hele balonları izlemek ayrı bir keyif veriyor. Huzura ve dinlenmeye ihtiyacı olanlar buraya gelsinler. Daha önce balona binmiştim, bu kez de balon manzarasında fotoğraf çektirmek istedim." diye konuştu.

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#Kapadokya#Balon#Fotoğraf

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