×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kapadokya'da balonlar Türk bayrağı ile havalandı

Güncelleme Tarihi:

#15 Temmuz#Kapadokya#Balon
Kapadokyada balonlar Türk bayrağı ile havalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 07:13

Kapadokya’da sıcak hava balonları 15 Temmuz nedeniyle Türk bayrağı ve pankartlarla havalandı.

Haberin Devamı

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrağı ve pankartlarla gökyüzüne süzüldü.

Sabah erken saatlerde Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Paşabağı mevkiinden havalanan sıcak hava balonları, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.
Sıcak hava balonu pilotu Alper Çetin, “Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle uçuyoruz. Hain darbe kalkışmasında 240’a yakın şehidimizi anmak için uçuyoruz. Bu hain darbe girişiminin sürekli hatırlanması ve unutulmaması için uçuyoruz” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#15 Temmuz#Kapadokya#Balon

BAKMADAN GEÇME!