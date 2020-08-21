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DHA
Haber Giriş: 21.08.2020 - 22:21 | Son Güncelleme:

Kapadokya’da balon uçuşları, olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendi

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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yarın başlatılacağı belirtilen sıcak hava balonu uçuşları olumsuz hava şartları nedeniyle 23 Ağustos Pazar gününe ertelendi.

Sivil Havacılığı Genel Müdürlüğü tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında Kapadokya’da 17 Mart’ta durdurulan ve yarından itibaren yeniden başlatılacak olan sıcak hava balonu uçuşları rüzgar engeline takıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın gerçekleşmesi planlanan uçuşların iptal edildiği bildirildi. Sıcak hava balonu ile uçuşların 23 Ağustos Pazar günü başlayacağı belirtildi. 

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