Kapadokya’da balon uçuşları, olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendi

Sivil Havacılığı Genel Müdürlüğü tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında Kapadokya’da 17 Mart’ta durdurulan ve yarından itibaren yeniden başlatılacak olan sıcak hava balonu uçuşları rüzgar engeline takıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın gerçekleşmesi planlanan uçuşların iptal edildiği bildirildi. Sıcak hava balonu ile uçuşların 23 Ağustos Pazar günü başlayacağı belirtildi.