Kapadokya'da balon kazasında 2 turist hayatını kaybetmişti! Pilotun ifadesi ortaya çıktı

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Olay, 2 gün önce sabah saatlerinde Kavak beldesinde meydana geldi. Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri mevkinden kalkış yapan özel bir şirkete ait balon, rüzgar nedeniyle Killik bölgesine sert iniş yaptı. Balondaki turistlerden İspanya vatandaşları Maria Christiana Baltrons ile Dolors Masana hayatını kaybetti, Josefa Franco Gıl, Lourdes Beltran Sole ve Maria Mercedes Rier yaralandı.

Yaralılardan Özel Versa Hastanesi’nde tedavisi süren Josefa Franco Gıl’ın yoğun bakımda olduğu, Özel Kapadokya Hastanesi’ndeki Lourdes Beltran Sole ile Nevşehir Devlet Hastanesi’ndeki Maria Mercedes Rier’in ise normal serviste tedavisinin devam ettiği belirtildi. Olayın ardından gözaltına alınan balon pilotu Moustafa Mohamed Amin Khelidy tutuklandı.

KADIN TURİSTLER 21 KİŞİLİK KAFİLEYLE GELMİŞ

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Kazada yaşamlarını yitiren 2 kadın turistin İspanya'nın Katalonya bölgesindeki Llorent De Mar kasabasında yaşadıkları öğrenildi. Kadın turistlerin 21 kişilik kafile ile Kapadokya'ya geldikleri belirtildi. Hayatını kaybeden 2 turistin, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün cenazeleri ülkelerine gönderilmek üzere yola çıktı. Kara yolu ile Ankara'ya götürülen cenazeler, ardından hava yoluyla ülkelerine gönderilecek.

'İNİŞ POZİSYONUNU ALAMADILAR'

Olayın ardından tutuklanan balon pilotu Khelidy'nin evli olduğu ve yaklaşık 10 yıldır Kapadokya'da balon pilotluğu yaptığı öğrenildi.

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Khelidy'in verdiği ifade de "Zelve Ören Yeri mevkinden sabah saat 07.25'te 28 yolcu ile birlikte havalandık. Yaklaşık 1,5 saat süren yolculuğun sonunda Kilik bölgesinde inişe geçtik. balon ile inmeden önce yolculara gerekli uyarıları yaptım. İniş pozisyonu kuralına uymalarını söyledim. 5 yolcu iniş pozisyonu kuralına uymadığı için sepetten düştü. Maalesef kendileri iniş pozisyonunu alamadılar" dediği öğrenildi.

Khelidy'nin avukatının tutukluluk durumuna itiraz ettiği belirtildi.

Hayatını kaybeden 2 kişi ile aynı tura katılan diğer kadın turistlerin, bütün güvenlik kurallarına uyduklarını söyledikleri bildirildi.

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