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Kapadokya'da 19 Mayıs coşkusu! Türk bayrakları ve Atatürk posterleri...

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#Kapadokya#19 Mayıs#Türk Bayrağı
Kapadokyada 19 Mayıs coşkusu Türk bayrakları ve Atatürk posterleri...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2025 08:19

Kapadokya'da sıcak hava balonları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile havalandı.

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Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde bu sabah havalanan sıcak hava balonlarının sepetlerine, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları asıldı.

Kapadokyada 19 Mayıs coşkusu Türk bayrakları ve Atatürk posterleri...

Balonlar, yerli ve yabancı turistler bindikten sonra havalandı. Kapadokya semalarında, balonlar ile yaklaşık 1,5 saat Türk bayrağı ve Atatürk posterleri dalgalandırıldı. Yüzlerce turist, sıcak hava balonlarının oluşturduğu manzarada fotoğraf çekildi.
Kapadokyada 19 Mayıs coşkusu Türk bayrakları ve Atatürk posterleri...

Balon pilotu Bilge Ezel Hakan Kaya, "Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve spor Bayramı. Tüm halkımıza kutlu olsun. Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarıyla havalanıyor. Şu anda dünyada birçok yer Kapadokya'yı izliyor. Bizim çok özel olarak Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızın tüm dünyada kutlanmasına vesile oluyoruz. Dolayısıyla tüm balon camiasının bayramını kutlu olsun. Bu uğurda başta Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi minnetle anıyoruz" dedi.
Kapadokyada 19 Mayıs coşkusu Türk bayrakları ve Atatürk posterleri...


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#Kapadokya#19 Mayıs#Türk Bayrağı

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