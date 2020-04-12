Kapadokya Nerede? Kapadokya'ya Nasıl Gidilir? Kapadokya Gezilecek Yerler

Kapadokya dünyanın en özel doğal güzelliklerine sahip yerlerinden biridir. Türkiye'de her yıl yerli ve yabancı pek çok turist çeken önemli kültürel miraslar arasında yer alıyor. UNESCO dünya mirası olarak koruma altında bulunan Kapadokya için gerekli bilgileri alabilir; bu bölgeyi keyifle ziyaret edebilirsiniz.

Kapadokya Nerede?

M.Ö. 7000 yıllara kadar uzanan köklü tarihi ile beraber Kapadokya Türkiye'nin en önemli doğal güzelliklerini taşıyor. Ülkemizin en çok ziyaret edilen ve yerli ya da yabancı turist çeken destinasyonları arasında yer almaktadır. Kapadokya Anadolu tam ortasında bulunan Nevşehir şehrinde yer almaktadır. Aynı zamanda Kırşehir, Aksaray ve Niğde ile Kayseri ilinin bazı bölümlerinde de yer aldığını söylemek mümkün. Antik dönemden farklı tarihi esere de sahip olan Kapadokya, bu şehirler baz alınmak suretiyle pek çok kültürel miras taşımaktadır. Ancak Kapadokya Nevşehir kapsamında en çok ziyaret edilen bölgeyi temsil etmektedir.

Kapadokya'ya Nasıl Gidilir?

Kapadokya’ya ulaşmak için aynı şekilde Nevşehir'e gitmek gerekmektedir. İç Anadolu Bölgesi'nin tam ortasında yer alan Nevşehir, ulaşım imkanı noktasında oldukça kolay bir yerdedir. Hem karayolu hem de hava yolu üzerinden Nevşehir'e güvenli şekilde ulaşmak mümkün. Otobüs kullanmak isteyen kişiler için Nevşehir'e direkt olarak otobüs seferleri bulunuyor. Bu seferler bütün değişik şehirlerden farklı saat dilimlerinde kalkmaktadır.

Karayolu ile beraber hava yolunu da kullanmak mümkün. Nevşehir'e ulaşmak için en yakın hava yolu ise Kayseri'de yer almaktadır. Kayseri havalimanına vardıktan sonra bölgedeki taksi veya servis araçları üzerinden Nevşehir'e ulaşmak mümkün. Kendi araçları vasıtasıyla Nevşehir ulaşmak isteyen kişiler için belli yol güzergahları bulunuyor.

- İstanbul - Nevşehir arası 725 kilometredir. 7 saat 40 dakika içerisinde varılır.

- Ankara - Nevşehir arası 295 kilometredir. 3 saat 40 dakika içerisinde varılır.

- İzmir - Nevşehir arası 760 kilometredir. 8 saat 30 dakika içerisinde varılabilir.

- Bursa - Nevşehir arası 630 kilometredir. Yaklaşık olarak 7 saat 15 dakika içerisinde varılır.

Bu güzergahları üzerinden Gönül rahatlığıyla Kapadokya'ya varmak mümkün.

Kapadokya Gezilecek Yerler

Kapadokya tarihi ve doğal güzellikleri ile kültürel açıdan en çok ziyaret edilen yerlerden biridir. Dünya çapında önemli bir yere sahip bu alan her sene yoğun şekilde yerli ve yabancı turist çekiyor. Gezilecek yerler ise oldukça fazladır.

- Devrent Vadisi, (Peri Bacalarının olduğu bölge)

- Tarihi Taş Köprü,

- Tahta köprü,

- Saç Müzesi,

- Zelve açık hava müzesi,

- Yeraltı Seramik Müzesi,

- Çavuşin eski cami,

- Rahipler Vadisi, (Peri Bacalarının olduğu başka bir bölge)

- Güllüdere Vadisi,

- Kızılçukur Vadisi,

- Çavuşin Kilisesi,

- Vaftizci Yahya Kilisesi,

- Aşk Vadisi,

Bölge bölge ele alındığında daha sayılamayacak birçok farklı gezilmesi gereken yer olduğunu söylemek mümkündür.

Kapadokya'da Öncelikli Olarak Nereler Görülmeli?

Kapadokya'da görülmesi gereken oldukça fazla yer bulunuyor. Ancak yerli ve yabancı turistler için en dikkat çekici belli başlı bazı bölgeler yer almaktadır. Bunlar arasında şüphesiz Peri Bacaları ilk sıradadır. Bölgenin değişik noktalarında Peri Bacalarının olduğunu söylemek mümkündür. Aynı zamanda atlı safariler için alanları ziyaret etmek ve ayrıca doğan güneşe karşı balon turları yine tercih edilmesi gereken ilk önceliklerden biridir. Bununla beraber muhteşem doğa güzelliklerinin yanı sıra harika tarihi eserleri de keyifle ziyaret edebilirsiniz.