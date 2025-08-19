×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

KAP'a bildirildi! Air Europa, THY'nin teklifini kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#THY#Hisse Alımı#Air Europa
KAPa bildirildi Air Europa, THYnin teklifini kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 23:35

 TÜRK Hava Yolları(THY), Air Europa’dan hisse alımı için azınlık payların devralınması teklifinin kabul edildiğini duyurdu.

Haberin Devamı

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, "07.08.2025 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere Yönetim Kurulumuz, Ortaklığımızın küresel havacılık sektöründeki stratejik konumunu pekiştirmekle beraber Latin Amerika bölgesinde yeni turizm pazarlarının açılması, İspanya ile Türkiye arasındaki yolcu ve kargo uçuş ağını geliştirerek ülkemize gelen turist sayısını ve ekonomik katkıyı artırmak amaçlarıyla Air Europa Holding S.L.U. ("Air Europa") bünyesindeki azınlık payların devralınmasına yönelik bağlayıcı teklif sunulmasına karar vermişti. Bu kapsamda, Ortaklığımız tarafından iletilen bağlayıcı teklifin Air Europa tarafından kabul edildiği bildirilmiş olup, işlem dokümantasyonunun hazırlanması ve kapanış sürecine ilişkin resmi prosedürlerin başlatılması aşamasına geçilmiştir. İşlem büyük çoğunluğu sermaye artışı şeklinde 300 milyon Euro'luk bir yatırımı içermekte olup, edinilecek azınlık pay oranı kapanış aşamasında gerçekleştirilecek teknik ve finansal düzeltmeler neticesinde kesinlik kazanacaktır. İlgili düzenleyici kurumlar nezdinde gerekli izin ve onayların alınmasına bağlı olarak yürütülecek sürecin yaklaşık 6 ila 12 ay içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Konuyla ilgili olarak yatırımcılarımızın yatırım kararlarını etkileyebilecek yeni bir gelişme olması durumunda gerekli bilgilendirmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#THY#Hisse Alımı#Air Europa

BAKMADAN GEÇME!