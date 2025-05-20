Kanyonun suyu Muhammet’i yuttu

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Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Sütçüler Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi, AFAD ve UMKE ile dalgıç ekipleri tarafından kapsamlı arama çalışması başlatıldı. 7 saatlik arama sonucunda Sarıkaya’nın cansız bedenine ulaşıldı.