Kanyonun suyu Muhammet’i yuttu

Ali ÇEVİKBAŞ / DHA
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2025 07:00
ISPARTA’nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon Tabiat Parkı’nda önceki gün 12.00 sıralarında, arkadaşlarıyla gezmek için bölgeye gelen Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Muhammet Enes Sarıkaya (20), serinlemek isterken ayağının kayması sonucu suya düşüp kayboldu.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Sütçüler Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi, AFAD ve UMKE ile dalgıç ekipleri tarafından kapsamlı arama çalışması başlatıldı. 7 saatlik arama sonucunda Sarıkaya’nın cansız bedenine ulaşıldı.