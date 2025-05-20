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Kanyonun suyu Muhammet’i yuttu

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#Yazılı Kanyon Tabiat Parkı#Muhammet Enes Sarıkaya#ISPARTA
Kanyonun suyu Muhammet’i yuttu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2025 07:00

ISPARTA’nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon Tabiat Parkı’nda önceki gün 12.00 sıralarında, arkadaşlarıyla gezmek için bölgeye gelen Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Muhammet Enes Sarıkaya (20), serinlemek isterken ayağının kayması sonucu suya düşüp kayboldu.

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Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Sütçüler Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi, AFAD ve UMKE ile dalgıç ekipleri tarafından kapsamlı arama çalışması başlatıldı. 7 saatlik arama sonucunda Sarıkaya’nın cansız bedenine ulaşıldı.

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#Yazılı Kanyon Tabiat Parkı#Muhammet Enes Sarıkaya#ISPARTA

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