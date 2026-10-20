Kanyondaki eğitim kabusa döndü

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İstanbul İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllü grubundan 14 kişi, geçen cumartesi günü Isparta’nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon’a eğitim ve tatbikata gitti. Ekibin önceki gün öğle saatlerinde yönünü kaybettiği ihbarında bulunuldu. 11 şehirden 115’i AFAD olmak üzere toplam 204 personel, 8 dron, 1 helikopter ve 54 araç arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Çalışmalara jandarma ve itfaiye ekipleri de destek verdi.

112 ve AFAD ekiplerine ulaşarak yardım isteyen gruptaki İHH eğitmeni Sinan Yavuz’un yağış nedeniyle debisi yükselen dereyi geçmeye çalışırken düşerek, suya kapıldığı ve hayatını kaybettiği belirtildi. Sarp ve engebeli arazide mahsur kalan 13 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Gece boyu çalışmalarını sürdüren ekipler, ulaştıkları 3 kişiyi kurtardı. Ekipler yerleri tespit edilen ve sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen 10 kişiye ulaşılması için çalışmalarını dün sabah erken saatlerde yeniden başlattı.

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YERLERİ DRON İLE BULUNDU

Özel dron ile yapılan aramalarda kayıp 10 gönüllünün bulunduğu noktayı saat 17.00 sıralarında tespit eden AFAD ekibi, kurtarma çalışması başlattı. Gruptakiler mahsur kaldıkları kayalık alandan ip teknikleri kullanılarak su üzerinden tek tek karşıya geçirilerek kurtarıldı. Güvenli noktaya alınan gruptakiler daha sonra ekiple birlikte bölgeden çıkmak için yürüyüşe geçti.

Öte yandan grubun mahsur kaldığı bölgeden kurtarılma anları dron kamerasına yansırken, arazideki sarp kayalık noktalar ve debisi yüksek akarsular dikkati çekti.

Yavuz’un cenazesi de Isparta Şehir Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından kardeşine teslim edildi. Doğa tutkunu ve İHH kurtarma ekibi gönüllüsü olduğu öğrenilen evli ve 1 çocuk babası Sinan Yavuz’un cenazesi, karayoluyla Antalya’ya, oradan da hava yoluyla İstanbul’a nakledildi.