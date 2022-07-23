Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kanyonda kaybolan İtalyan kadın 4 saatte bulundu

#Kanyon#Kocaeli #Kayıp
Kanyonda kaybolan İtalyan kadın 4 saatte bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde erkek arkadaşıyla gezerken kaybolan İtalya vatandaşı I.C., ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kanyonda bulundu.

Haberin Devamı

Olay, Gebze ilçesi Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda meydana geldi. İtalya vatandaşı I.C., Alman erkek arkadaşıyla parka geldi. 2 arkadaş kaybolunca, geri dönen Alman vatandaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine jandarma, AFAD ve Gebze Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, dün saat 00.00'da arama çalışmalarına başladı.

Kanyonda kaybolan İtalyan kadın 4 saatte bulundu

Kanyonda yaklaşık 2 kilometre yürüyen ekipler, saat 04.00 sıralarında I.C.'ye ulaştı. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan I.C. tabiat parkının giriş alanına getirildi. Alman arkadaşı ise I.C.'nin bulunmasına sevindiğini söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kanyon#Kocaeli#Kayıp

BAKMADAN GEÇME!

Korkunç tacizler Silikon Vadisinde hayatı zindana çevirdi... Her şey Instagram kullanıcı adım yüzünden oluyor

Korkunç tacizler Silikon Vadisi'nde hayatı zindana çevirdi... "Her şey Instagram kullanıcı adım yüzünden oluyor"

#Instagram
BİR SORUDAN FAZLASI | Pandemi kararlarımızdan pişman mıyız Hiçbiri olmasaydı da o yanımda olsaydı

BİR SORUDAN FAZLASI | Pandemi kararlarımızdan pişman mıyız? 'Hiçbiri olmasaydı da o yanımda olsaydı'

#Pandemi
Galatasarayın yeni golcüsü Haris Seferovici Portekizli gazetecilere sorduk Jorge Jesusa diz çöktürmesi unutulmaz...

Galatasaray'ın yeni golcüsü Haris Seferovic'i Portekizli gazetecilere sorduk! 'Jorge Jesus'a diz çöktürmesi unutulmaz...'

#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

Korkunç tacizler Silikon Vadisinde hayatı zindana çevirdi... Her şey Instagram kullanıcı adım yüzünden oluyor

Korkunç tacizler Silikon Vadisi'nde hayatı zindana çevirdi... "Her şey Instagram kullanıcı adım yüzünden oluyor"

#Instagram
BİR SORUDAN FAZLASI | Pandemi kararlarımızdan pişman mıyız Hiçbiri olmasaydı da o yanımda olsaydı

BİR SORUDAN FAZLASI | Pandemi kararlarımızdan pişman mıyız? 'Hiçbiri olmasaydı da o yanımda olsaydı'

#Pandemi
Galatasarayın yeni golcüsü Haris Seferovici Portekizli gazetecilere sorduk Jorge Jesusa diz çöktürmesi unutulmaz...

Galatasaray'ın yeni golcüsü Haris Seferovic'i Portekizli gazetecilere sorduk! 'Jorge Jesus'a diz çöktürmesi unutulmaz...'

#Galatasaray