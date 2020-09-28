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Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA)
Haber Giriş: 28.09.2020 - 11:14 | Son Güncelleme:

Kanyonda feci ölüm

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Kanyonda feci ölüm
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Kastamonu'nun Küre ilçesindeki Ersizlerdere Kanyonu’nda arkadaşlarıyla gezen Mertcan Doğan (17), kayalıklardan suya düşüp hayatını kaybetti.

Olay, Küre ilçesinde bulunan Ersizlerdere Kanyonu'nda meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte kanyona gezmeye giden Mertcan Doğan, dengesini kaybederek kayalıklardan suya düştü.

Bir süre suda çırpınan Doğan, çıkmayı başaramayınca boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekiplerince sudan çıkarılan Doğan'ın cansız bedeni Küre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.



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