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Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)
Haber Giriş: 01.08.2020 - 01:14,Son Güncelleme:

Kanyonda cüzdan kurtarma operasyonu

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Kanyonda cüzdan kurtarma operasyonu
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Kastamonu'da, bir vatandaşın Horma Kanyonu'na düşürdüğü cüzdan, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince yaklaşık 25 metrede bularak sahibine teslim etti.

Olay, Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu'nda meydana geldi. Karabük'ten Kastamonu'ya gezmeye gelen A.U. (50), cüzdanını yaklaşık 25 metre yükseklikten Kanyon içerisine düşürdü. Cüzdanında önemli evraklarının olduğunu belirten A.U., JAK Timi'nden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler, iple Kanyon'a inerek cüzdanı bulunduğu yerden aldı. Cüzdan, ekipler tarafından sahibine teslim edildi. A.U., çalışmalarından ve cüzdanı bulduklarından dolayı ekiplere teşekkür etti.

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