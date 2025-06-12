×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kanyonda başına taş düşen çocuk toprağa verildi

Güncelleme Tarihi:

#Kanyon#Muğla#Saklıkent
Kanyonda başına taş düşen çocuk toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 17:17

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nda başına taş isabet eden, tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra hayatını kaybeden Yamaç Çetin (3), gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Haberin Devamı

Olay, 9 Haziran'da Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte kanyona giden Yamaç Çetin'in başına yerinden kopan bir taş parçası isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kanyonda başına taş düşen çocuk toprağa verildi

Ailesi tarafından kanyondan çıkarılan Yamaç, ambulansla Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yamaç, buradaki ilk müdahalesinin ardından önce Fethiye'de özel bir hastaneye, ardından da Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Çetin, dün hayatını kaybetti.

Kanyonda başına taş düşen çocuk toprağa verildi

Haberin Devamı

Yamaç Çetin için bugün Patlangıç Mahallesi'ndeki Ertuğrul Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Çetin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yamaç, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kanyonda başına taş düşen çocuk toprağa verildi

Kanyonda başına taş düşen çocuk toprağa verildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kanyon#Muğla#Saklıkent

BAKMADAN GEÇME!