Kanuni’nin portresine 4 milyon TL

Online ve telefon üzerinden yapılan açık arttırmada, ‘İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları’ başlıklı 183 eserden oluşan koleksiyonun 58. sırasındaki Kanuni portresi, 60 bin sterlinden (691 bin TL) satışa sunuldu. Verilen tekliflerle fiyatı artan eser, 350 bin sterline (4 milyon TL) alıcı buldu. Satın alan kişi veya kurumun ismi henüz açıklanmadı. Alıcı, vergileriyle beraber 438 bin sterlin (yaklaşık 5 milyon TL) ödeyecek.



Kendisi 22.7’ye 17.5 cm, bakır çerçevesiyle beraber de 44.5’ye 39.8 cm boyutlarında olan portre, Kanuni Sultan Süleyman’ı 43 yaşındayken gösteriyor.

GÜCÜNÜN ZİRVESİNDE

Portrenin Kanuni Sultan Süleyman’ın Irak’ta Safevileri ve Preveze Deniz Zaferi’nde Haçlı donanmasını mağlup etmesi sonrası gücünün zirvesinde olduğu bir dönemde yapıldığı değerlendiriliyor. Eserin, biri Medici Ailesi için yapılan ve şu anda Floransa’daki Uffizi Galerisi’nde, diğeri de Avusturya Habsburg Arşidükü 2. Ferdinand için kopyalanan ve şu an Viyana Sanat Tarihi Müzesi’nde bulunan iki ayrı Kanuni portresiyle ilişkili olduğu değerlendiriliyor. Osmanlı ve Venedikliler arasındaki sanat alışverişine de ışık tutacağı düşünülen portre, 19. yüzyıldan bu yana Fransız bir aileye ait özel koleksiyonda yer alıyordu.



Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan’ın 17. yüzyılda yapılan portresi de 60 bin sterline (691 bin TL) satıldı. 16. yüzyılın sonları veya 17. yüzyılın başlarında yapıldığı düşünülen portrenin, çok nadir bir eser olduğu değerlendiriliyor.

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