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Haber Giriş: 13.10.2020 - 18:32 | Son Güncelleme:

Bakan Dönmez duyurdu: Kanuni, Karadeniz'e dümen kıracak

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Bakan Dönmez duyurdu: Kanuni, Karadeniz'e dümen kıracak
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de sondaj çalışmaları yürütecek Kanuni gemisinin Mersin'den hareket ettiğini duyurdu.

Bakan Dönmez paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kanuni sondaj gemimiz Mersin/Taşucu’ndan demir aldı ve Yavuz’u selamlayarak Haydarpaşa Limanı’na yöneldi. Boğaz geçiş hazırlıklarını burada tamamlayacak olan Kanuni, Karadeniz’e dümen kıracak"

 

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