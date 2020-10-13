Bakan Dönmez duyurdu: Kanuni, Karadeniz'e dümen kıracak

Bakan Dönmez paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kanuni sondaj gemimiz Mersin/Taşucu’ndan demir aldı ve Yavuz’u selamlayarak Haydarpaşa Limanı’na yöneldi. Boğaz geçiş hazırlıklarını burada tamamlayacak olan Kanuni, Karadeniz’e dümen kıracak"