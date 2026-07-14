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Kanuni hakkındaki sözler nedeniyle yargılanıyordu: Komedyen Tuba Ulu'ya 5 ay hapis

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#Tuba Ulu#Kanuni Sultan Süleyman#Hapis Cezası
Kanuni hakkındaki sözler nedeniyle yargılanıyordu: Komedyen Tuba Uluya 5 ay hapis
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 12:08

Bir gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman'a yönelik sözleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan yargılanan sanal medya ünlüsü Tuba Ulu hakkında 5 ay hapis cezası verildi.

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Sanal medyada ünlüsü Tuba Ulu, bir gösteride Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman hakkındaki sözleri nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Savcılık önceki celsede sunduğu mütalaasında, Ulu’nun 3 yıla kadar cezalandırılmasını talep etmişti. Bugün İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Tuba Ulu ve avukatları katıldı.

'BÖYLE BİR EYLEMİ KESİNLİKLE GERÇEKLEŞTİRMEDİM'

Mütalaaya karşı savunma yapan Ulu, "İddianameden farklı olarak mütalaada kadınlara aşağılamaya yönelik eylemim olduğu yönündeki iddiaları kabul etmiyorum. Türkiye’de yaşayan bir kadın olarak her alanda mücadele ettiğimi düşünerek bu suçu işlemem mümkün değildir. Böyle bir eylemi kesinlikle gerçekleştirmedim. Beraatımı talep ederim. Gösterilerimde de kadınlara yönelik pozitif ayrıcalıklı gösteriler gerçekleştirdim. Söz konusu söylemlerimin kesinlikle ne bir toplumun kesimini ne de cinsiyeti aşağılamak amacıyla olmadığını düşünüyorum ve söylemlerimin ayrıştırıcı değil birleştirici olduğunu düşünüyorum. Suç işleme kastım yoktur" dedi.

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5 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme kararında, Tuba Ulu’nun 'Halkın bir kesimini alenen aşağılama' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme , hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. 

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#Tuba Ulu#Kanuni Sultan Süleyman#Hapis Cezası

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