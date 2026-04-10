Kanuni esprisine gözaltı

#Tuba Ulu#Stand-Up#Kanunu Sultan Süleyman
Kanuni esprisine gözaltı
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2026 07:00

Komedyen Tuba Ulu, stand-up gösterisinde "Kanunu Sultan Süleyman" ile ilgili ifadelerinin ardından "Tarihi milli manevi değerlerimize hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında komedyen Tuba Ulu’nun bir stand-up gösterisinde herkese açık bulunan bir videoda aleni olarak Osmanlı İmparatorluğu Padişahı Kanuni Sultan Süleyman hakkında ‘Kanuni Sultan Süleyman bile f..k buddy’siyle evlendi’ şeklinde ifadelerde bulunduğu belirtildi.

‘TARİHİ, MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE HAKARET

Soruşturma çerçevesinde Tuba Ulu’nun bu sözlerinin müstehcen nitelikte olduğu ve ‘tarihi, milli ve manevi değerlere hakaret’ suçunu oluşturduğu ifade edildi. Soruşturma kapsamında Tuba Ulu, emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

 

#Tuba Ulu#Stand-Up#Kanunu Sultan Süleyman

