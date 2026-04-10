Kanuni esprisine gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında komedyen Tuba Ulu’nun bir stand-up gösterisinde herkese açık bulunan bir videoda aleni olarak Osmanlı İmparatorluğu Padişahı Kanuni Sultan Süleyman hakkında ‘Kanuni Sultan Süleyman bile f..k buddy’siyle evlendi’ şeklinde ifadelerde bulunduğu belirtildi.

‘TARİHİ, MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE HAKARET

Soruşturma çerçevesinde Tuba Ulu’nun bu sözlerinin müstehcen nitelikte olduğu ve ‘tarihi, milli ve manevi değerlere hakaret’ suçunu oluşturduğu ifade edildi. Soruşturma kapsamında Tuba Ulu, emniyet ekiplerince gözaltına alındı.