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Gündem
Atike Ceylan KAÇAR/ DHA
Haber Giriş: 18.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

‘Kanuni’ de sondaja hazırlanıyor

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‘Kanuni’ de sondaja hazırlanıyor
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Mersin’in Silifke ilçesine bağlı İncekum mevkisindeki NATO Limanı’nda bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başlayan ‘Kanuni’de sondaj gemisi olarak sulara açılmaya hazırlanıyor.

2012 yılında Güney Kore'de üretimi tamamlanan ve daha sonra Türkiye'ye getirilen sondaj gemisine 'Kanuni' ismi verilmişti. 11 bin 400 metreye kadar derinliğe inebilen, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip olan Kanuni sondaj gemisi, 2015’e kadar Brezilya'da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen mart ayında yaptığı açıklamada, 35 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı personeliyle Türkiye'ye giriş yapan Kanuni'ye koronavirüs tedbirleri çerçevesinde giriş ve çıkışın yasak olduğunu, Covid-19 önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından geminin bakım, güncelleme ve geliştirme sürecinin başlayacağını açıklamıştı.

Geminin bakım çalışmaları sürerken, bölgede tatil yapan vatandaşlar da ‘Kanuni’yle hatıra’ fotoğrafları çekiyor.

‘Kanuni’ de sondaja hazırlanıyor

‘Kanuni’ de sondaja hazırlanıyor

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