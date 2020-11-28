‘Kanun tutuklama istisnadır diyor’

Kılıçdaroğlu, Borsa İstanbul’un yüzde 10’unun Katar’a satılması ve yargı ile konulardaki sorulara özetle şu yanıtları verdi: “(Borsa İstanbul’un yüzde 10’unun Katar’a satılması) Merkez Bankası’nın bütün birikimlerini sıfırladılar. Borsanın yüzde 10’unu Katar’a sattılar. Kaça sattılar, neden, bilmiyoruz. Ülkeyi yabancı sermaye pazarı haline getirdiler. Satılmadık fabrika, arazi, banka kalmadı. Merkez Bankası’nın eksi 54 milyar dolar rezervi var.

KİM TALİMAT VERİYOR?

(Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş talimatla mı cezaevinde?) Evet. Hapisteyim, çıkıp hâkimin karşısına beraat ediyorum ama aynı davadan, aynı iddianameden, suçlama değiştirilerek yeniden hapse atılıyorum. Nasıl oluyor? Kim talimat veriyor? Adaletsizlik ise bu ülkede adaletsizliğin şahı var. Kanun ne diyor. Tutuklama istisnadır.

İŞİN UZMANLARI SÖYLÜYOR

(İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu soruşturması) İktidar oturup kalksın, iyi ki büyük kentlerde CHP’li belediyeler var. Ne için soruşturma açıldı? Kanal İstanbul’a karşı olduğu için. İmamoğlu nerenin belediye başkanı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Kanal İstanbul’un bir felaket olduğunu sadece kendisi mi söylüyor. Hayır. Bu işin uzmanları da söylüyor.”