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Haber Giriş: 12.04.2020 - 15:13,Son Güncelleme:

Kanun Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Kanunun Eş Anlamlısı

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Kanun Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Kanunun Eş Anlamlısı
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Kanun kelimesi günlük hayatımızda sıklıkla duyduğumuz kelimelerden biridir. Kullanım alanı açısından oldukça öneme sahiptir. Kullanım sıklığının fazla olmasından dolayı bu kelimenin anlamını öğrenebilir ve kurduğunuz cümlelerde rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Kanun kelimesinin eş anlamlısı nedir? Kanunun eş anlamlısı nedir? Sizin için detaylarıyla derledik.

Arapça kökenli olan kanun kelimesi, herkesin uyması gerektiği, devletin yasama organları tarafından koyulmuş olan her türlü kurala kanun adı verilmektedir. Kanun kelimesi dilimizde hukuki, felsefi ve bilimsel olarak kullanılabilmektedir.

 Kanunun Eş Anlamlısı

 Kanun kelimesinin eş anlamlısı yasa kelimesidir.

 Hukuki açıdan kanun (yasa) şu şekildedir;

 - "Türkiye Büyük Millet Meclisinde yeni yasa tasarıları önerildi."

 - "Yeni çıkarılacak olan yasada emeklilik ile ilgili düzenlemeler de yer alacak."

 - "Trafik yasalarına uymayanlara, idari para cezası uygulanacak."

 Bilim açısından kanun (yasa) örnekleri şu şekildedir;

 - "Newton'un Hareket Kanunları, 3 temel başlıktan oluşmaktadır."

 - "Yansıma kanunlarına göre; gelen ışın, yansıyan ışın ve normal aynı düzlemde olmalıdır."

 Ailesel anlamda kanun (yasa) örnekleri şu şekildedir;

 - "Ailemizin yasalarından sana bahsetmiş miydim?"

 

 

 

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