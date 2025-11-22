×
Gündem Haberleri

Kantinden tavuk yiyen 14 öğrenci hastanelik oldu

Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2025 11:20

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kantinden tavuk yiyen 14 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi'nde özel bir lisede eğitim gören 14 öğrenci, dün okul kantininde yedikleri tavuğun ardından mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşadı. Öğrenciler, durumu öğretmenlerine bildirirken; ihbarla okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

14 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

14 öğrenci, sağlık ekipleri tarafından ilçedeki farklı hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Diğer yandan Gebze Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, kantinde satılan tavuktan incelemek üzere numune aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

