Kantincinin oğlu okul müdürünü, çocuklarının önünde vurdu! Saldırı anı kamerada

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2025 11:55

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ilkokul müdürü, çocuklarını okula götürmeye hazırlandığı sırada, görev yaptığı okulun kantincisinin 17 yaşındaki oğlu tarafından vuruldu. Yaralanan müdür ameliyata alınırken saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan saldırı anları cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 3 çocuğunu okula götürmek için arabasına bineceği sırada silahlı saldırıya uğrayan okul müdürünün bacağı ve koluna 4 kurşun isabet ettiği belirlendi. İçeride kalan bir kurşunun çıkartılması için ameliyata alınacak müdürü vuran kantincinin 17 yaşındaki oğlu aranıyor.

MÜDÜR AMELİYATA ALINDI!

Merkezefendi ilçesine bağlı Karahasanlı Mahallesi 2001 Sokak'ta meydana gelen olayda, Merkezefendi 19 Mayıs İlkokulu Müdürü F.Ö., sabah okula götürmek üzere 3 çocuğuyla birlikte evinden çıktı. Çocuklarının ardından kendisi de otomobiline bineceği sırada, Müdür F.Ö.'ye yaklaşan saldırgan, elbisesinin altında gizlediği silahla 4 el ateş ederek, hızla olay yerinden kaçtı.

İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen F.Ö. sol bacağına 3 ve sol koluna ise 1 kurşun isabet ettiği belirlendi. Hayati tehlikesi bulunmayan müdürün, sol dizine saplanıp içeride kalan tek kurşunun çıkartılması için öğleden sonra ameliyata alınacağı öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırıyı gerçekleştiren kantincinin 17 yaşındaki oğlu K.K.'nın bir arkadaşı tarafından cep telefonuyla kayda alınan dehşet anlarının ardından, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Saldırganın babasının bir süre önce okul müdürüyle kantin sözleşmesi yüzünden tartışma yaşadığı, tarafların birbirinden şikayetçi olduğu davada kantincinin ceza aldığı bildirildi.

