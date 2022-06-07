Kantinci başına bela oldu

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Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Nişantaşı Eğitim Vakfı kurucusu Levent Uysal, iddiaya göre üniversitenin kantinini işletmesi için Volkan Koçan ile anlaştı. Bir süre sonra Volkan Koçan’ın kantin işine son verildi. İşinin sona ermesini kabullenemeyen Koçan, Uysal’a bu iş nedeniyle zarar vereceğini ve ortamı yakıp yıkacağını söyleyerek tehditte bulundu. Koçan, Uysal’a karşı işlediği bu suç nedeniyle İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak ‘nitelikli tehdit’ suçundan ceza aldı. Mahkeme Koçan’ın bu cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi. Uysal, Koçan’ın ısrarla tehdit mailleri attığı iddiasıyla yeniden savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'ISRARLA TACİZ EDİYOR'

İddiaya göre Koçan, 15 Mayıs 2022 tarihinde Uysal’ı ısrarla aradı ve mesajlar gönderdi. Avukatı şikâyet dilekçesinde, “Müvekkilim, ısrarla arayıp mesajlar gönderen ve takip eden Volkan Koçan’ın kendisine zarar vermesinden endişe etmektedir. Daha önce tehditlerde bulunan Volkan Koçan, ısrarlı mesajlarıyla müvekkile psikolojik şiddet uygulamaktadır. Bu nedenle cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.



