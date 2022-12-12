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Kansızlığa foto-teşhis

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#ABD#Prof. Dr. Selim Suner#Kansızlık
Kansızlığa foto-teşhis
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 07:00

ABD’de mühendislik okurken cep harçlığı için ambulanslarda paramedik olarak çalıştı. Acil tıbba merak sarınca mühendisliği bitirip tıp fakültesine de girdi.

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Şimdi Brown Üniversitesi’nde hem acil tıp hem de mühendislik profesörü olarak acil durum ve afet tıbbı direktörlüğü yapan Prof. Dr. Selim Suner, kansızlığı göz içinden sadece 2 saniye içinde ölçebilen bir uygulama geliştirdi. Suner’in yapay zeka destekli uygulaması ile kansızlık düzeyi, cep telefonuyla göz içinden çekilen bir kare fotoğrafla anında ölçülebilecek.

Kansızlığa foto-teşhis

Prof. Dr. Selim Suner, geçen hafta Türkiye Acil Tıp Derneği’nin Antalya’daki uluslararası kongresinde uygulamayı şöyle anlattı:

“Hemoglobin ölçümünü kan almadan ve hızlı bir şekilde nasıl yapabiliriz, onu düşündük. İlk önce tırnaklara baktık, oradan olmadı. Sonra göz kapağının içine yöneldik. Göz içi kırmızı, neden kırmızı? Çünkü oradan kan geçiyor ve deri yok, derideki maddeler yok. Onun fotoğrafını çekip ölçebilir miyiz diye düşündük ve proje böyle başladı. Gayet iyi sonuçlar aldık ve bunu bir aplikasyon (uygulama) olarak geliştirdik. İsteyen cep telefonu ile gözün resmini çekiyor ve 2 saniyede hemoglobin konsantrasyonu belirleniyor. 2023’te 200 hasta verisini daha aldıktan sonra FDA başvurusunu da yapacağız. Onay çıkınca telefon uygulamasıyla herkes kullanabilecek."

 

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#ABD#Prof. Dr. Selim Suner#Kansızlık

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