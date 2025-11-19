Kanseri yendi yoldaki caniye yenildi

Haberin Devamı

16 Kasım’da Giresun’dan Trabzon yönüne giden İlhan İhtiyaroğlu (38) yönetimindeki 61 ADL 995 plakalı otomobil ile emekli sınıf öğretmeni Abdullah Coşkun (68) yönetimindeki 28 ADE 196 plakalı otomobil çarpıştı. Araçlarda hasara neden olan kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma büyüyüp yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada aldığı darbeler sonucu yaralanan Coşkun, yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Coşkun, sağlık çalışanlarının tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İhtiyaroğlu ‘neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

Ölümü, ailesi ve akrabalarının yanı sıra ilçeyi de yasa boğan emekli sınıf öğretmeni Abdullah Coşkun’un, akciğer kanserini, kızı Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Coşkun Beyan’ın 3 yıl süren tedavi ve çabalarıyla 1 hafta önce yendiği ortaya çıktı.

‘NEFES ALDIRMADAN DARP ETTİ’

Kaza anında otomobilde bulunan Abdullah Coşkun’un eşi Hanife Coşkun, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Bir araç bize vurdu. ‘Güm’ sesi geldi ama ne olduğunu fark etmedik. Teker patladı sandım. Bize çarpan araç, sağ taraftan önümüzü kesti. Araçtan cani katil indi. Ağza alınmayacak küfürler etmeye ve arabayı tekmelemeye başladı. Şoför tarafına da yumruk attı. Eşim camı açtı. ’Ne oluyor?’ diyecekken kaşının üzerine yumruk atarak eşimi darp etti. Arabanın kapısını açıp, eşimi dışarı çıkardı. Eşimin koluna asıldım. Eşimin bir hastalık öyküsü var. Kanseri yeni yendiğini katile izah etmeye çalıştım. Eşimi araçtan çıkardı, tekme tokat dövmeye başladı. Boğuşmalarını arabanın camından izledim. Eşim arabayı kilitlemiş, çıkamadım. O esnada sadece ikisi vardı. TIR’lar geçiyordu. Nefes aldırmadan dövmeye devam etti. Gelen vatandaşlar beni arabadan çıkardı. Kızınca dönüp bana da yumruk salladı, geri çekildim. Beni yakamdan tutup silkeleyip düşürdü. ‘Dizlerim protez’ dedim. Yine biz adama yalvardık. Eşim o sırada çoktan gitmişti.”

Ayşe Coşkun Beyan da babası için adalet istediğini ifade ederek şunları söyledi:

‘BU CANİ DIŞARI ÇIKMASIN’

“Benim babam bir karıncayı incitmemiş emekli öğretmendi. Çocuklarının kucağına oturup ders anlatacak kadar sevecendi. Annem, ‘Bu adam hasta’ diye yalvarmasına rağmen cani vahşice vurup durmuş. Babam yere düştükten sonra bile tekme atmaya gelmiş. Annemi sürüklemiş. Adalet istiyoruz. Bu caninin sokağa, insan içine çıkmaması lazım. Hepimiz bunlar yüzünden tehlikedeyiz. Bu işin peşini asla bırakmayacağım. Bu işin takipçisi olacağız.”

Coşkun’un oğlu diş hekimi Emrah Coşkun ise “Babam hastalıkların üstesinden geldi, kanseri yendi ama maalesef bu caniyi yenemedi” dedi.