Kanseri ‘antik virüs’ yenecek

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Londra merkezli Francis Crick Enstitüsü tarafından yapılan çalışma, insan DNA’sında uyur halde bekleyen virüslerin, kanserli hücre yayılmaya başlayınca uyandığını gösterdi. Bu değişim, bağışıklık sisteminin kanserle savaşmasına yardım ediyor. Akciğer kanserine dair çalışmalarla yapılan buluş, şimdi yeni bir kanser tedavisi hatta kansere karşı önleyici aşı geliştirilmesinde kullanılacak. Çalışmanın bulguları Nature dergisinde yayımlandı. Biliminsanlarına göre, milyonlarca yıl önce insanın evrimsel akrabası maymunların DNA’sına geçen antik virüsler, buradan insana taşındı.

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DNA içine yerleşmiş eski virüslere ait kodun, tekrar dirildiğinde artık tam anlamıyla bir virüs olarak geri dönemediğini belirten araştırmacılar, ancak parçaların, bağışıklık sisteminin bir tehdit tespit ederek harekete geçmesine yetecek seviyede olduğunu gözlemledi. Araştırmacılardan Prof. George Kassiotis süreci şöyle özetliyor:

“Normalde DNA içinde pasif haldeki virüsler, tümörlü hücredeki bozulma ile açığa çıkıyor. Bir kez açığa çıktıklarında bağışıklık sistemi virüsle enfekte olduğunu sanarak tümörlü hücrede hastalıkla savaşmaya başlıyor.”