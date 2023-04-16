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Kanseri ‘antik virüs’ yenecek

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#Kanser#Antik Virüs#Tedavi
Kanseri ‘antik virüs’ yenecek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 07:00

Biliminsanları, binlerce yıl insan DNA’sında uykuda kalan antik virüslerin, kişi kansere yakalandığında uyanarak kanserli hücrelerle savaştığını keşfetti. İnsan DNA’sının yüzde 8’den fazlasının virüs orijinli olduğunu kaydeden biliminsanları, kansere karşı yeni tedavi yöntemleri geliştirmeyi umuyor.

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Londra merkezli Francis Crick Enstitüsü tarafından yapılan çalışma, insan DNA’sında uyur halde bekleyen virüslerin, kanserli hücre yayılmaya başlayınca uyandığını gösterdi. Bu değişim, bağışıklık sisteminin kanserle savaşmasına yardım ediyor. Akciğer kanserine dair çalışmalarla yapılan buluş, şimdi yeni bir kanser tedavisi hatta kansere karşı önleyici aşı geliştirilmesinde kullanılacak. Çalışmanın bulguları Nature dergisinde yayımlandı. Biliminsanlarına göre, milyonlarca yıl önce insanın evrimsel akrabası maymunların DNA’sına geçen antik virüsler, buradan insana taşındı.

Kanseri ‘antik virüs’ yenecek


SÜREÇ NASIL İŞLİYOR

DNA içine yerleşmiş eski virüslere ait kodun, tekrar dirildiğinde artık tam anlamıyla bir virüs olarak geri dönemediğini belirten araştırmacılar, ancak parçaların, bağışıklık sisteminin bir tehdit tespit ederek harekete geçmesine yetecek seviyede olduğunu gözlemledi. Araştırmacılardan Prof. George Kassiotis süreci şöyle özetliyor:

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“Normalde DNA içinde pasif haldeki virüsler, tümörlü hücredeki bozulma ile açığa çıkıyor. Bir kez açığa çıktıklarında bağışıklık sistemi virüsle enfekte olduğunu sanarak tümörlü hücrede hastalıkla savaşmaya başlıyor.”

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#Kanser#Antik Virüs#Tedavi

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